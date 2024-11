La manne, une nourriture biblique extraordinaire

Qui n’a pas déjà entendu cette expression – certes en déclin ces dernières années – "Quelle manne !" ? Très souvent, son emploi sorti de son contexte biblique revient à dire "quelle aubaine !", ce qui n’est cependant pas sans lien avec sa riche origine biblique au temps de la sortie d’Égypte du peuple d’Israël lors de son Exode dans le désert. En effet, après l’euphorie d’avoir enfin échappé à la servitude et aux corvées imposées par les Égyptiens, ce même peuple d’Israël se mit cependant, confronté à la faim et à la famine, à récriminer contre Dieu, Moïse et son frère Aaron qui les menaient (Ex 16,03) : "Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé !". Mais, face à cette révolte qui gronde, Moïse reçut alors du Seigneur cette promesse (Ex 16,04-05) : "Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. Mais, le sixième jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne."