Respecter tout homme, parce qu’il est enfant de Dieu

Mot devenu très à la mode, pour parler souvent de charité, il souligne la dignité que l’on doit à tout homme, parce qu’il est enfant de Dieu : enfant, vieillard, malade, handicapé… Respect jusque dans sa mort, non pas en le tuant pour tuer sa souffrance, mais en la soulageant ! Vertu de base dans la vie sociale, le respect procède de la justice qu’on doit aux autres et un peu de la charité, comme charité minimum. On parle de respect pour les enfants dans leur fragilité, pour les morts dans leur mémoire, des biens d’autrui dans leur intégrité. On doit le respect à la Création, comme don de Dieu et avec gratitude pour tout ce qu’elle nous fournit. Il y a toute une chaîne de respect entre les hommes, dans un continuum entre le respect à Dieu (contre le blasphème) et le respect à ceux qui le représentent, tirant leur autorité de Lui : autorités civiles, parents, enseignants (contre la révolte).