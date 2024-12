Il faut dire que la sécularisation touche une partie de la population et notamment, depuis plusieurs décennies, la jeunesse. Dans un article publié dans Corse Matin à la veille de la venue du pontife, des jeunes Corses de Bastia se situent entre une forme d'engouement sincère pour l'événement et un sentiment d'agacement face à l'excitation permanente qui a gagné l'île. "C'est presque devenu une idôle, je trouve ça ridicule", déclare même Léa, qui affirme ne pas s'intéresser à la religion. "Ceux qui ne viendront pas seront déçus", regrette l'abbé Nicoli, qui note qu'en Corse, le plus difficile n'est pas tant de faire croire en Jésus que de faire comprendre le lien qui existe entre cette foi et l'Église. Et il se réjouit qu'au regard de la faible fréquentation des églises, décrite par beaucoup comme un trou générationnel, le diocèse ait enregistré ces dernières années une hausse spectaculaire des baptêmes chez les jeunes adultes.