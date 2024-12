Il s’agit surtout de cesser d’opposer liturgie et piété populaire. À l’heure où les mouvements d’inspiration pentecôtiste proposent des "célébrations" jouant fortement sur l’émotion, notamment dans le vaste domaine de la prière dite de guérison, peut-être aurions-nous intérêt de revisiter le trésor de nos pratiques catholiques de pèlerinage aux multiples sanctuaires qui parsèment notre pays, et rendre ainsi au catholicisme la capacité de respirer à pleins poumons. Pas avec d’un côté un poumon liturgique et de l’autre un poumon de la piété, mais à pleins poumons, ouverts à l’Unique Esprit, le même qui inspire la sainte Liturgie et sait se frayer un passage dans les multiples détours des cultures humaines. En ces matières, la présence dans nos communautés de frères et de sœurs venus d’Églises plus jeunes, d’Afrique, d’Inde ou des Antilles a beaucoup à nous apporter !