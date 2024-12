Le sacre de la cathédrale qui a élevé le monde

Encore sous l'empire des émotions vécues directement sous les chapiteaux et près des piliers de la cathédrale rebâtie par deux mille artisans de toutes origines et confessions, et dont le savoir-faire force l'admiration et la gratitude, je repasse dans mon cœur les scènes les plus bouleversantes pour moi, marquant le passage de Notre-Dame dans sa nouvelle vie, revêtue de sa parure printanière plus éclatante que jamais. On ne le dira jamais assez : cette cathédrale nous a été restituée, en un temps record selon la promesse tenue, encore plus belle qu'elle ne l'était avant ce funeste Lundi saint 2019, quand de gigantesques langues de feu faillirent l'avaler et nous la ravir pour toujours. Nous fûmes les 7 et 8 décembre derniers, en France et dans le monde entier, des millions de spectateurs à communier in pectore aux applaudissements ininterrompus, pendant une dizaine de minutes, qui saluèrent dans une nef bariolée aux couleurs du monde, les sapeurs-pompiers qui sauvèrent au péril de leur vie, Notre-Dame, du péril de la fournaise éternelle.