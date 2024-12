Ce mot très chrétien de servir prend deux sens : servir Dieu, et c’est tout l’honneur de l’homme, ou être asservi à l’homme et il s’agit de l’esclavage. L’histoire du salut enseigne que la liberté de l’homme consiste à servir Dieu, et son prochain comme on le ferait pour soi-même. L’Eglise a tant lutté pour libérer l’homme de tous ses esclavages, à commencer par celui du péché et de l’argent. « Nul ne peut servir deux maîtres,…Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent » (Mt 6, 24). La distinction entre esclave et serviteur (réunis dans le même mot latin servus) est essentielle. Faits de dépendance dans les deux cas, c’est la volonté de l’être qui fait la différence. On doit choisir d’être serviteur à l’image de Marie. « Je suis la servante du Seigneur ». Servir Dieu, dans le culte ou la solidarité avec les autres, libère l’homme de lui-même en orientant toute son énergie vers la fécondité. Servir Dieu c’est l’adorer et servir ses frères c’est leur rendre leur dignité.