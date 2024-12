La confiance en Dieu, la clé pour guérir

La définition de guérir ? Délivrer d’un mal physique ou moral une personne malade. Rendre la santé, le salus latin qui a donné le mot « salut », but de l’incarnation de notre Sauveur, le médecin des hommes. Pour chacun de nous, la demande est grande d’être guéri de nos maux, de ce qui nous emprisonne, nous limite, nous fait souffrir, pour être débarrassé de ce qui nous atteint. Au risque trop souvent de recourir à des guérisseurs de tout poil, à des pratiques plus ou moins rationnelles, voire faisant affaire avec des esprits mauvais. N’est-ce pas d’abord de consolation dont nous avons besoin pour porter notre souffrance plus dignement, surtout s’il elle est inévitable. Car l’être humain a des ressources inimaginables pour souffrir, surtout si c’est pour une noble cause, l’histoire est remplie de héros qui ont dépassé la souffrance : les martyrs et les saints.