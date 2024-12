Pardonner, un acte difficile dans son exercice, mais fort par ses effets

Les fruits du pardon sont la paix, même quand l’autre n’a pas demandé pardon, l’envie d’une réciprocité en demandant pardon à son tour, la liberté par rapport à l’offense et l’offenseur, et la réconciliation, somme du pardon demandé et accordé. La réconciliation demande que les deux finissent leur travail, contre le sentiment d’innocence pour l’offenseur et la victimisation pour l’offensé. Le plus beau verbe de la vie chrétienne et la marque du christianisme sont le pardon, parce qu’il est impossible à l’homme. Il devient possible en laissant Dieu pardonner en nous, dans la grâce de la Croix, où le Christ a tout pardonné pour nous : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34).