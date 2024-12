Recevoir la paix pour la donner aux autres

Tout homme désire la paix, en lui-même et autour de lui, mais il ne sait pas toujours ce qu’elle est et le chemin qui y conduit. « Recherche la paix et poursuis-la » (Ps 33, 15). Le mot hébreu Shalom évoque l’idée d’être complet, accompli, rétabli dans son intégrité, et non une absence de conflit. Au contraire, la paix nécessite une lutte intérieure, voire extérieure, pour atteindre la paix que saint Augustin appelle la tranquillité de l’ordre. Dans la nuit de Noël, les anges vont annoncer la paix aux hommes que Dieu aime : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime » (Lc 2, 14). Jésus renvoie les gens avec un « Va en paix ! », après les avoir guéris, soignés, délivrés. Mais curieusement il annonce la nature de la paix ici-bas : « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division » (Lc 12, 51). Ce n’est pas la guerre qu’il est venu détruire, mais la paix qu’il est venu surajouter, cette paix de Pâques déposée dans le cœur des disciples, victoire définitive sur le mal, réconciliation obtenue « en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 20).