Notre Dame, “parce que vous avez sauvé la France une fois de plus”

Et je me disais aussi que devant Notre-Dame en feu, j’avais mesuré à quel point être chrétien et être français était pour moi la même chose. Il ne fait pas bon être un catholique identitaire, je le sais, mais il n’empêche que pour moi, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est aussi le Dieu de saint Louis, d’Henri Lacordaire et de Paul Claudel, et ce soir du 15 avril, le Dieu blessé du fils de Notre Dame. Avec Charles Péguy, amant d’une autre cathédrale Notre-Dame jadis incendiée, je ressentais que depuis quinze siècles, Dieu et la France avaient cultivé une affinité particulière qu’aucun malheur n’avait pu faire faillir. Si la France persévère dans la foi, elle règne avec le Christ. Si elle est infidèle, Dieu, lui, reste fidèle, parce qu’il ne peut pas se renier lui-même. C’est pourquoi nous Français, chrétiens ou non, avons tous une histoire spirituelle intime avec Notre-Dame de Paris.