Notre-Dame de Paris : ce que personne ne vous en dit

C’est le lieu où se fomente le mal, mais aussi où naît la confiance. Ainsi Jésus par amour pour tous les êtres humains, portait le poids douloureux des pensées déviantes et méchantes des hommes. Il leur opposait sa propre confiance en l’amour de son Père. Couronné d’épines, il restaurait la nature humaine, et sa capacité de penser les pensées de Dieu. Ainsi s’accomplit la parole du prophète Jérémie : "Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple" (Jr 31, 33). L’être humain s’ouvre à Dieu en esprit car Dieu est Esprit. Apprendre à penser selon la vérité et la justice demeure la chose la plus difficile et la plus nécessaire pour toute personne.