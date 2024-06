Que signifie “Que Ta volonté soit faite” ?

Alors que nous prions le Notre Père à chaque messe, une mystérieuse formule revient : “Que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel”? Mais quelle est cette volonté ?





“Que Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel”. Cela peut paraître simple, mais cette formule comporte de nombreux niveaux de signification. Le Catéchisme de l’Église catholique donne un éclairage sur ce qu’est la volonté de Dieu dans sa section sur le Notre Père. Cette volonté est celle d’un père qui aime ses enfants, et leur souhaite le meilleur. En l’occurrence, ce qui peut nous arriver de mieux est le Salut de notre âme.

Le Catéchisme souligne que “c’est la Volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité” (cf 1 Tm 2, 4). Il “use de patience, voulant que personne ne périsse” (2 P. 3,9). “Son commandement qui résume tous les autres, et qui nous dit toute sa volonté, c’est que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés (cf Jn 13, 34).” (CEC 2822)

Dieu est amour et ne veut qu’aucun de ses enfants ne périsse. Il veut tout rassembler dans son giron. “Il nous a fait connaître le mystère de sa Volonté, ce dessein bienveillant qu’il avait formé par avance… ramener toutes choses sous un seul Chef, le Christ… c’est en lui que nous avons été mis à part, selon le plan préétabli de Celui qui mène toutes choses au gré de sa Volonté”. (Ep 1, 9-11). Nous demandons instamment que se réalise pleinement ce Dessein bienveillant, sur la terre comme il l’est déjà dans le ciel.” (CEC 2823)

Jésus accomplit la volonté du Père

Afin d’accomplir la volonté du Père sur terre comme au ciel, Jésus est venu et a donné sa vie pour tous : “Dans le Christ et à travers sa volonté humaine, la volonté du Père s’est parfaitement accomplie une fois pour toutes. Jésus dit en entrant dans ce monde : “Voici, je viens faire, ô Dieu, Ta volonté” (He 10, 7 ; Ps 40, 7) Seul Jésus peut dire : “Je fais toujours ce qui Lui plaît” (Jn 8, 29) Dans la prière de son agonie, il consent totalement à cette volonté : “que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne” (Lc 22, 42). C’est pour cette raison que Jésus “s’est livré pour nos péchés, afin de nous délivrer du siècle présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père”. Et “c’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’oblation du Corps de Jésus Christ” (He 10, 10).” (CEC 2824)

En priant le Notre Père, nous cherchons ainsi à aligner notre volonté sur celle de Dieu, en nous laissant aimer par Lui, maintenant et pour l’éternité.