C’est pour cette raison que Mgr Ulrich, archevêque de Paris, a souhaité que le Notre Père de la réouverture de Notre-Dame soit chanté en latin. "C’est un moyen pour, qu’au-delà de Paris, les chrétiens du monde entier puissent s’associer à cette prière", explique le diocèse. Le but du latin est ici de préserver l’unité de l’Église malgré son internationalisation. Le texte qui régit les règles principales de la liturgie, la Présentation générale du missel romain, détaille ce point : "Et comme les rassemblements entre fidèles de diverses nations deviennent de plus en plus fréquentes, il est nécessaire que ces fidèles sachent chanter ensemble, en latin, sur des mélodies assez faciles, au moins quelques parties de l'Ordinaire de la messe, notamment la profession de foi et l'oraison dominicale" (§41).