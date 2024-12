Entre la blondeur minérale de la pierre, le chatoiement des vitraux et l’intensité retrouvée de ses peintures et ses dorures, Notre-Dame de Paris exulte à nouveau alors qu’elle retrouve enfin, en ce début du mois de décembre, ses enfants. Pèlerins, fidèles et touristes vont à nouveau déambuler dans ses allées et tour à tour prier et s’émerveiller. Et il y a de quoi ! car au-delà du chœur et de la nef, ce ne sont pas moins de 29 chapelles qui ont été entièrement restaurées. Certaines ont conservé leur nom d’origine, d’autres portent un nouveau nom. L’objectif ? Évangéliser à tous les niveaux.