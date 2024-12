Femmes de militaire : comment garder le lien avec son mari ?

L’essentiel étant de bichonner l’autre et le lien conjugal : « L’autre n’est jamais acquis, rappelle Mathilde Tiberghien, il est toujours un cadeau que l’on reçoit, et le couple une œuvre d’art dont on prend soin. » Si on y parvient, l’Opex peut même être une aubaine pour le couple : « De loin, analyse Albane, on prend mieux conscience de tout ce que l’autre apporte à la famille, matériellement et humainement. Il s’ensuit une profonde gratitude. Se manquer, c’est aussi mesurer que c’est tellement bon d’être ensemble ! »