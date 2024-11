La tradition persiste néanmoins au XIXe siècle, même si elle tend à mettre mal à l’aise les observateurs : sept à huit ans après la mort, le crâne est prélevé. Pourquoi une telle pratique à cette époque plus récente ? Toutes les familles n’ayant pas les moyens de payer une concession dans un cimetière, la boîte à chef permet de disposer d’un petit ossuaire individuel, préféré au charnier collectif. La tradition disparaît avec la démocratisation de l’accès aux concessions individuelles, au début du XXe siècle. La pratique n’apparaît alors plus nécessaire pour préserver le souvenir des défunts. Les familles disposent aussi de plus en plus de photographies pour évoquer ceux qui ont disparu. Restent ces quelques boîtes qui témoignent de rites post-mortem anciens.