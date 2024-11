Le cheminement spirituel de C.S. Lewis, grâce à son amitié avec Tolkien

Dans les ouvrages The Letters of J.R.R. Tolkien et The Collected Letters of C.S. Lewis, de nombreuses lettres abordent les thèmes de la foi, de la religion et de la conversion de C.S. Lewis au christianisme. Ces lettres sont fascinantes car elles témoignent de la profonde amitié entre les deux écrivains, et donnent un aperçu des discussions philosophiques qui animaient leurs échanges :