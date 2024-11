Pour le biscuit : 300 g de poudre d’amande (ou un mélange amande-noisette) - 150 g de sucre glace - 3 blancs d’œufs - 1 cuillère à café de cannelle.

Pour le glaçage royal : 150 g de sucre glace - 1 blanc d’œuf - 2 gouttes de jus de citron.



Fouetter les blancs en neige en ajoutant le sucre en plusieurs étapes. Incorporer ensuite délicatement la poudre d’amande et la cannelle.

Étaler cette pâte entre deux feuilles de papier cuisson sur une épaisseur de 1 cm environ.

Enlever la feuille supérieure et découper des étoiles à l’emporte-pièce.

Préparer le glaçage en montant le blanc en neige, et en ajoutant le sucre glace et les gouttes de citron.

Répartir ce glaçage sur les étoiles à l’aide d’une cuillère et laisser reposer plusieurs heures (même une nuit).

Faire cuire une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 150 °C. Veiller à ne pas laisser brunir les étoiles.