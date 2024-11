Qui au Vatican incarne encore une continuité avec Jean Paul II ?

Le cardinal polonais, actuellement préfet du dicastère pour le Service de la charité et très impliqué notamment dans l’aide à l’Ukraine, fut auparavant un visage familier pour ceux qui suivirent la fin du pontificat de Jean Paul II. Appelé en 1998 à Rome pour servir le Bureau des célébrations liturgiques, il vécut les dernières années du long pontificat du 263e pape au plus près de son compatriote polonais, accompagnant avec une tension palpable sur son visage les gestes liturgiques d’un pape de plus en plus souffrant et limité par le handicap.