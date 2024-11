Les Corses et la Vierge Marie, une longue et belle histoire

Entre les Corses et la Vierge Marie c'est une longue et belle histoire de dévotion. Tandis que le voyage du pape François en Corse le 15 décembre a été confirmé, Aleteia vous propose de vous replonger avec délice dans ce lien si fort qui existe entre l'île de la Beauté et la mère de Jésus. Depuis le IVe siècle, on y vénère la Mère du Christ et plus d’une centaine d’églises, de chapelles et d’oratoires lui sont consacrés. L’île compte au moins huit sanctuaires mariaux qui ont, chacun leur pèlerinage. De Bunifaziu au Niolu, en passant par Loreto ou Pancheraccia, chaque territoire témoigne à sa manière de sa proximité avec Marie.