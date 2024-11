Huit parcours pour vivre pleinement l’Avent

Alors que l’Avent coïncide avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, les Dominicains rappellent que Dieu n’habite pas seulement dans les églises mais aussi, et surtout, le cœur des chrétiens. C’est pourquoi, forts de leur expérience d'animation de retraites "dans la ville", ils proposent cette année une retraite sur le thème : "La maison de Dieu, c'est nous" (He 3, 6). Trois dominicains et une franciscaine méditeront chaque semaine la Parole de Dieu, des écoliers et des collégiens partageront leur foi, le frère Charles Desjobert, architecte du patrimoine, expliquera en quoi les églises sont des maisons de Dieu et la chorale Les Voix Dominicaines proposera des chants de louange avec notamment un chant inédit en l’honneur de Notre-Dame. La maison de Dieu, c'est nous !, Avent dans la ville.