Fin de vie : le débat à l’Assemblée reprendra en février

Si les défenseurs de l’aide à mourir militent pour reprendre le texte du précédent gouvernement prévoyant de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie en l’enrichissant des amendements déjà adoptés par l’Assemblée en mai 2024 avant la dissolution, les soignants et opposants au texte, multiplient les mises en garde quant à une telle mesure et partagent leurs inquiétudes profondes quant au manque de dialogue et d’écoute. "C’est l’incertitude complète. À nouveau nous ne savons rien", s’inquiétait il y a quelques semaines Claire Fourcade, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), dans les colonnes du JDNews. "Chaque jour, nous guettons la presse pour savoir s’il y a des changements. Nous sommes retombés dans cette inquiétude permanente qui pèse lourd pour nous." "Sous couvert de liberté individuelle, cette loi risque d’être très permissive, faisant pression sur les personnes fragiles et les rendant indésirables à leurs propres yeux. Ce serait une façon pernicieuse de leur faire croire qu'elles doivent tout simplement prévoir leur sortie", avait réagi de son côté Tugdual Derville, porte-parole d'Alliance Vita, il y a quelques semaines lors de l’annonce de la reprise des débats.