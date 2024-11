Utopies ou dystopies (qui éveillent à ce qui pourrait arriver et dont on peut rêver ou qui menace) et uchronies (qui alertent sur ce qui aurait pu survenir) aiguisent donc le regard. Ces histoires sont plus instructives que des idées ou des théories et ont une portée analogue à celle des paraboles évangéliques (cf. Mt 13, 10-13). Encore faut-il les dénicher au milieu d’une production surabondante et les laisser résonner en soi, alors que la frontière s’estompe entre la détente ou le divertissement et le sérieux d’enjeux vitaux qui réclament des choix, des engagements, des prises de responsabilité. Toute la question est de savoir si la littérature n’est que reflets épars de réalités aussi bien peu évidentes qu’aisément perceptibles, ou si les effets qu’elle peut avoir dans les esprits contribuent à les libérer et changent quelque chose dans le monde. C’est pourquoi il est bon de prêter attention à ces histoires et de les partager.