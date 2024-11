Cette nomination épiscopale est singulière. Le père Étienne Guillet, bien qu’ayant un parcours le destinant à de hautes fonctions, s’est consacré aux humbles, aux oubliés. Prêtre du diocèse de Versailles, il aurait pu choisir une paroisse plus confortable. Mais il a accepté et même choisi de passer neuf années à Trappes, la ville qui inquiète par un passé et un présent difficile. Il a fait vivre la paroisse Saint-Georges perdue en milieu musulman, il a contribué à lutter contre toutes les violences, toutes les ségrégations. Il est un exemple parmi d’autres de ces curés de cités qui sont les missionnaires d’aujourd’hui, les successeurs de François-Xavier, Matteo Ricci, du père Laval et tant d’autres, héros et saints d’hier partis annoncer la parole dans les contrées les plus hostiles.