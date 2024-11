Depuis son ordination en 2006, après des études de commerce à Lille, le nouvel évêque de Saint-Denis a d’abord été vicaire à Mantes-la-Jolie puis à Houilles et Carrières-sur-Seine. Il a surtout été curé de Saint-Georges de Trappes pendant neuf ans. Aleteia l’avait alors rencontré pour évoquer la place de l’Église dans les milieux populaires et d’origine étrangère : "À l’image de la ville, la paroisse de Trappes est jeune, vivante, multiculturelle, se réjouissait-il, et même si elle a ses faiblesses, elle est le signe que vivre ensemble est possible, que le multiculturalisme n’est pas un drame". Contrairement aux idées reçues, il rappelait l’entente réelle entre les communautés et la constance du dialogue religieux, visible notamment lors des émeutes de l’été 2023. Les différentes autorités religieuses de la ville avaient alors publié un texte commun d’appel au calme, concluant avec ces mots : "Un monde de paix est le désir de Dieu".