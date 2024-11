Quel plus bel hommage rendre à un compositeur que de chanter son œuvre au lieu de son dernier repos ? La famille Lefèvre a trouvé une façon bien à elle d'honorer la mémoire de Claudio Monteverdi (1567-1643), compositeur italien, grand maître de la musique classique et lyrique occidentale et père de l'opéra. Enterré à Venise, dans la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, c'est sur le lieu de son dernier repos que les Lefèvre ont entonné son Cantate Domino, pour le plus grand bonheur des oreilles des vivants !