Aude-Reine Anouil, ancienne juriste et chancelière du diocèse de Nanterre, et Régis Anouil, ancien rédacteur en chef d’Églises d’Asie, l’agence d’information des Missions étrangères de Paris, ont rejoint l’éco-hameau de la Bénisson-Dieu, dans la Loire, en 2019. Créé en 2016 dans le village éponyme, l’éco-hameau accueille aujourd’hui une dizaine de familles, qui souhaitent mettre en pratique l’écologie intégrale dans leurs métiers et leur quotidien. Le couple y a trouvé sa place en reprenant un domaine et ses vignes, à 15 km du village de la Bénisson-Dieu. Leur première cuvée "Laudato si’" a été mise en bouteille en 2021. Au regard du droit Canonique, le choix du vin de la Bénisson-Dieu respecte les critères. El effet ce dernier doit être "un vin naturel de raisins et non corrompu" (Can. 924), précise le Code de Droit Canonique.