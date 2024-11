L’étonnant plafond de l’église d’Alban

Derrière l’autel, le Christ en gloire, accompagné de Jean-Baptiste et Marie, représentant respectivement l’ancienne et la nouvelle alliance. Les autres scènes sont d’inspiration biblique, ou s’appuient sur des récits très répandus, même s’ils ne sont pas considérés par l’Église comme canoniques (on peut citer le protévangile de Jacques). La tradition de l’iconographie orientale est en effet très friande de ces scènes racontant en particulier l’enfance de Marie.