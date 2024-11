J-21 : Les pauvres au cœur de la réouverture de Notre-Dame

Mgr Ulrich, archevêque de Paris, n’a pas dit autre chose lors de la conférence de presse présentant les cérémonies de la réouverture de Notre-Dame, les 7 et 8 décembre prochains. Il a ainsi évoqué sa "joie, car nous allons retrouver le point focal de notre vie diocésaine, la maison commune où tous et chacun, et d’abord les plus petits et les plus pauvres, ont leur place" Une phrase en résonance avec l’action de grâce du Christ dans l’Évangile : "Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélées aux tout petits." (Lc 10,21).