Comment refuser la mise en spectacle de l’actualité ?

Une de mes amies et fidèles lectrices m'a interpellé l'autre jour : "J'apprécie tes écrits, mais tu devrais parfois leur donner plus de mordant, faire retentir plus souvent tes colères !" À ses yeux, mes articles étaient trop iréniques et pas assez rugissants. À vrai dire, sa critique ne m'a pas étonné. Car vivant comme elle dans une société où la polémique est permanente et où le débat fracassant est orchestré méthodiquement, je me suis souvent demandé comment une voix récusant par raison l'agression et la violence verbales pouvait avoir une chance de se frayer un passage et de susciter un écho, sinon un intérêt. Car il faut bien l'admettre : l'exagération et la provocation font plus autorité que la mesure et la réflexion dans un paysage médiatique subordonné aux procédés plutôt juteux de la spectacularisation à marche forcée de la vie du monde. On a beau opposer à ce phénomène la maxime célèbre de Talleyrand, "tout ce qui est exagéré est insignifiant", rien n'y fait : l'exagération continue d'étendre inexorablement son empire impitoyable hérissé de cris, d'invectives et de calomnies.