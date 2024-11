La pyramide de Maslow, une leçon politique et managériale ?

Cela dit, des études révèlent une différence d’attitude chez les jeunes générations, entre le moment de l’embauche et leur intégration dans l’entreprise (Mc Kinsey, Deloitte). Elles se montrent d’abord sensibles aux valeurs environnementales et humaines, mais une fois embauchées, c’est leur intérêt personnel qui semble dominer, comme la carrière, la rémunération et le bien-être individuel. Ce virage reflète assez bien à la dualité entre besoins inférieurs et supérieurs de la pyramide de Maslow : ces deux dimensions correspondent à la sécurité et au besoin de sens qu’un manager doit savoir diffuser en même temps. Ce à quoi il faut ajouter qu’en situation d’inquiétude et de crise, le repli vers les valeurs de sécurité est irrésistible : il faut savoir en tenir compte pour adopter le discours et les attitudes qui conviennent le mieux.