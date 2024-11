J-23 : Notre-Dame va enfin entrer dans sa cathédrale !

Là, vers 19h, Mgr Ulrich bénira la statue et introduira une veillée de prière. Le tout est animé par le "Pèlerinage des Pierres vivantes", groupe de fidèles constitué après l’incendie pour prier sur le parvis, tous les lundis saints, avant la réouverture. Une façon d’entretenir la flamme et de ne pas oublier que la prière est la raison d’être de cette magnifique maison de pierre qu’est Notre-Dame. Mais également de demeurer dans l’espérance. Comme l’explique le diocèse de Paris, "la statue de la Vierge à l’Enfant" a traversé l’épreuve du feu, devenant la "‘Vierge qui se tient debout’, Stabat Mater, signe de consolation et d’espérance pour des milliers de personnes à travers le monde." Pour cet événement "populaire et missionnaire", comme l’indique la vidéo de présentation, le dernier avant la réouverture, action de grâce, louange, lecture et adoration sont prévus jusqu’à 21h. La Vierge Marie rejoindra ensuite l’intérieur de la cathédrale, "avec ceux qui la portent" a précisé l’archevêque de Paris aux journalistes, suscitant les rires. Les fidèles ne la rejoindront que le 8 décembre, mais elle leur ouvre en quelque sorte la voie. Peut-être remarqueront-ils alors qu’elle a désormais l’ambon à ses pieds. Pour rappeler, explique Mgr Ulrich, qu’elle fut la "première auditrice de la Parole de Dieu".