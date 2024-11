Et si on représentait Marie avec les pieds sales ?

Citons des artistes comme Soasig Chamaillard, dont le travail ludique se décline en mille variations, ou encore Cindy Sherman avec son Untitled #216 (1989) et sa série d’œuvres religieuses (années 2000), où elle se met en scène sous divers déguisements, revisitant la figure de la Vierge Marie, parfois jusqu’au grotesque. Plus anciennement encore, Chris Ofili et son œuvre The Holy Virgin Mary (1996), où la Vierge est entourée de découpures de magazines pornographiques et de fientes d’éléphant, œuvre qui suscita la controverse lors de sa présentation au Brooklyn Museum en 1999. Heureusement, il existe aussi des exemples plus sensibles et respectueux, comme la figure de la Vierge chez Pierre & Gilles. Nous y reviendrons sans doute dans une autre chronique.