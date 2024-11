L’IA révèle des détails inédits sur cette somptueuse Madone de Raphaël

Depuis longtemps, des historiens de l’art se questionnent sur l’authenticité de l’œuvre intitulée La Vierge à la Rose, attribuée à Raphaël et réalisée entre 1518 et 1520. Cette huile sur toile, exposée au musée du Prado à Madrid, représente la Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus, avec le jeune Jean-Baptiste à gauche et saint Joseph en arrière-plan, ainsi qu’une rose posée près du pied de Jésus. Si certains experts estiment que ce chef-d’œuvre est bel est bien l'œuvre de Raphaël, d’autres sont plus sceptiques, relevant quelques incohérences stylistiques dans le tableau. Une étude publiée ces derniers mois suggère en effet que l’une des figures de ce tableau pourrait bien ne pas être de la main du célèbre artiste de la Renaissance.