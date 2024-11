Le sacrement des malades est pourtant un sacrement essentiel de la vie de foi. Il manifeste la confiance en Dieu, qui soutient le malade, et peut être reçu à tout âge, et autant de fois que nécessaire. C’est le cas, par exemple, dans l’extrême vieillesse, lors d’une maladie chronique, ou lorsque le fidèle est confronté plusieurs fois, à des moments différents de sa vie, à une situation qui puisse mettre ses jours en danger. Oui, il est donc tout à fait possible de recevoir plusieurs fois le sacrement des malades, et l'Église est très claire sur ce point : "Si un malade qui a reçu cette onction recouvre la santé, il peut en cas d'autre maladie grave recevoir à nouveau ce sacrement. Si au cours de la même maladie l'état de la personne s'aggrave, le sacrement peut être répété. Il convient de recevoir l'onction des malades juste avant une opération sérieuse. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s'accentue." (CEC §1515)