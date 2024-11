Cinq choses à faire si votre prière est sèche

La clé est de ne pas se décourager et d’être patient, mais comme l’affirme saint François de Sales, même si malgré ces pratiques, le cœur continue à être troublé à cause de sa sécheresse, il est important de continuer de s’efforcer à avoir une attitude pieuse devant Dieu. "Combien y a-t-il de courtisans qui vont cent fois l'année au lever du prince, sans espérance de lui parler, mais seulement pour être vus de lui ? Ainsi devons-nous venir, à la sainte oraison, purement et simplement pour rendre notre devoir et témoigner notre fidélité".