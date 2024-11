Alors que la COP29 doit se dérouler du 11 au 12 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, les responsables des Églises arméniennes apostolique, catholique et évangélique ont fait part de leur indignation et de leur inquiétude quant au sort des Arméniens du Haut-Karabagh, contraints à l'exil après l'offensive militaire azérie de septembre 2023. Dans un appel commun publié début novembre, Sa Sainteté le Catholicos Aram Ier, Sa Béatitude le Catholicos-Patriarche Raphaël Bedros XXI, et le Révérend Paul Haidostian, président de l'Union des Églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient, expriment leur "juste protestation et inquiétude face à la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens de l'Artsakh et, par conséquent, l'évacuation forcée de 120.000 personnes de leur patrie historique", ainsi que "la destruction planifiée des édifices et monuments religieux et culturels arméniens, et la détention illégale des dirigeants politiques de l'Artsakh".