Aleteia : En septembre 2023, l’Azerbaïdjan envahissait le Haut-Karabakh, chassant ainsi les quelque 120.000 Arméniens de cette région du Caucase Sud. Un an après, tout espoir de voir la situation évoluer est-il perdu ?

Henry Cuny : La chute du Haut Karabagh n’est pas un événement isolé, mais l’aboutissement d’un processus enclenché quelques années plus tôt avec le tournant inattendu pris par la politique intérieure arménienne convertie du jour au lendemain, par surprise pourrait-on dire, à une démocratie que son peuple espérait depuis longtemps mais n’attendait plus. À l’époque où j’exerçais mes fonctions (2002-2006, ndlr), les Arméniens avaient majoritairement cessé de se rendre aux urnes qui restaient à peu près vides dans la journée et se remplissaient magiquement à l’heure du dépouillement. "À quoi bon se déplacer ?", me disaient ceux que j’interrogeais. Puis il y eut cet évènement inattendu du printemps 2018 où ils se déplacèrent en masse, place de la République, pour imposer un premier ministre de leur choix, Nikol Pachinian. Inattendu d’eux-mêmes, comme des chancelleries diplomatiques, y compris et surtout du Kremlin : autrement dit, la démocratie, cauchemar de Vladimir Poutine... qui la confondra six ans plus tard avec le nazisme en Ukraine ! Ce jour-là, l’Arménie perdait son protecteur attitré, la Russie, qui – comme l’Union soviétique depuis Staline – entretenait savamment un "conflit de basse intensité dans la région" (selon la formule d’un de ses diplomates) – qui lui assurait une mainmise sur l’évolution des deux pays antagonistes faisant partie, jusqu’à la chute du régime communiste et la dislocation de l’URSS, de son empire : l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Moscou savait que le peuple arménien n’envisagerait aucun retour en arrière, lorsque "la ressource administrative", selon l’expression consacrée (bourrage d’urnes, achat de voix, vote des absents, morts ou émigrés, résultats fixés d’avance), tenait lieu de scrutin. À moins d’une guerre peut-être ? Il y eut celle des 44 jours à l’automne 2020, dont Loukachenko, président de Biélorussie, dernier pays satellite de Moscou (dont dépend le maintien de son pouvoir) vient de se vanter d’avoir participé à sa préparation et souhaité la victoire de l’Azerbaïdjan. Malgré la défaite, les Arméniens ne se détournèrent pas de leur Premier ministre régulièrement élu et ne s’associèrent pas aux tentatives de déstabilisation ultérieures.