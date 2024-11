Depuis le XIXe siècle, l’État possède en effet à Jérusalem quatre domaines nationaux gérés par le Consulat général : Sainte-Anne, Abou Gosh, Tombeau des Rois et Éléona, le plus ancien. Éléona, que les Hiérosolymitains appellent plus volontiers Carmel du Pater, est selon la tradition chrétienne l’endroit où le Christ enseigna ses disciples à prier le Notre Père, dans une grotte encore visible. Une basilique fut construite par Hélène, la mère de l’empereur Constantin, au IVe siècle. Les ruines en sont encore visibles, entre les oliviers qui ont donné leur nom au mont et à l’Éléona (en grec, oliveraie se dit elaion).