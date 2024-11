Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Sanctórum ómnium, (Réjouissons-nous tous dans le Seigneur ! Nous célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints). Les fidèles qui ont assisté à la messe de la Toussaint selon la forme extraordinaire du rite romain ont retrouvé cette invitation à la joie dans l'introït, pièce chantée par la chorale au moment de la procession d'entrée. Comme la majorité des chants destinés à soutenir la liturgie en latin, il appartient au répertoire du chant grégorien, art sacré séculaire qui nous vient des monastères. Un art que Charline, 17 ans, a découvert il y a deux ans lorsque sa famille s'est rendue pour la première fois à une messe dite selon le missel de 1962, à Colmar, dans la paroisse de la Croix Glorieuse. "On nous avait décrit le rite tridentin comme particulièrement beau, alors on a voulu essayer", explique la jeune fille à Aleteia. "Jusqu'ici, nous n'allions qu'à des messes Paul VI. J'aime les deux, mais je trouve que la messe en forme extraordinaire invite vraiment à la prière parce que la liturgie donne toute sa place au sacré. Je le ressens dans la gestuelle, dans les textes, et dans le chant. On tend vers Dieu constamment."