Cette idée d’une entrée payante de Notre-Dame de Paris se heurte néanmoins à la loi de séparation de l’Église et de l’État. "On n’a pas besoin de remettre en cause la loi de 1905 pour pouvoir récupérer des fonds, a balayé la Ministre. Il faut être innovant, sinon, on met des impôts partout et on ferme la boutique". L’article 17 de la loi de 1905 dispose pourtant bien au sujet des églises et cathédrales classées aux monuments historiques que : "la visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance." En d’autres termes, entrer dans Notre-Dame de Paris, affecté au culte catholique, se doit d'être gratuit. Cette disposition de la loi de 1905 n’empêche toutefois pas de rendre payant certaines parties de ces sanctuaires non affecté au culte stricto-sensu. C’était le cas des tours de Notre-Dame avant l’incendie.