Cinéma : la justice sur un fil

La présomption, évidemment, n’a rien à voir avec l’innocence réelle, de même que l’intime conviction n’est pas la certitude divine. Tel est l’arrière-plan du cinquième film de Daniel Auteuil comme réalisateur, Le Fil, encore à l’affiche dans les salles françaises. Également acteur principal, Auteuil y joue le rôle d’un avocat, maître Monier, qui ne plaide plus depuis le jour où il a fait acquitter un tueur en série qui s’est empressé de récidiver. Quinze ans plus tard, le voici devant un père de six enfants, Nicolas Milik, accusé d’avoir tué sa femme. Le seul indice susceptible de servir de preuve est un fil du costume de Milik sous l’ongle de la victime. La justice ne tient parfois qu’à un fil suggère évidemment le scénario et le titre. S’il estime d’abord que l’homme qu’il a en face de lui n’est "ni un coupable crédible, ni un innocent évident", la certitude de l’avocat d’être le seul à pouvoir éviter une erreur judiciaire grandit peu à peu. Intrigue très classique, certes, mais qui connaît plusieurs rebondissements de poids et qui, surtout, a le grand intérêt de donner autant d’importance aux troubles intérieurs de l’avocat qu’à ses effets de manche.