Comment Simone Weil peut nous apprendre à prier

Pour Simone Weil, l’intérêt principal des études est de développer l’attention, accrue grâce aux exercices scolaires. Or, "la qualité de l’attention est pour beaucoup de la qualité de la prière" dit-elle, définissant celle-ci comme une attention "orientée vers Dieu". Ainsi la prière n’a-t-elle son intérêt, comme le travail de l’intelligence, non pas tant dans le résultat obtenu que dans l’effort même pour y parvenir. Et, conclut-elle en parlant de l’étude, la chose est vraie pour l’oraison : "si, au bout d’une heure, on n’est pas plus avancé qu’en commençant, on a néanmoins avancé, durant chaque minute de cette heure, dans une autre dimension plus mystérieuse." Ainsi prend-elle l’exemple du curé d’Ars, connu pour avoir éprouvé de grandes difficultés dans l’apprentissage du latin. Ces "efforts inutiles" ont pourtant "porté leur fruit, selon la philosophe, dans [son] discernement merveilleux."