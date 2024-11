[HOMÉLIE] Écoute Israël ! La joie de Dieu est dans notre amour

Aussi lorsque cet homme habité par la Parole de Dieu rencontre Jésus pour la première fois, il le « reconnaît ». Oh ! bien sûr, il ne se prosterne pas à genoux devant Jésus en confessant qu’il est le Fils du Père éternel, envoyé pour nous sauver et nous communiquer la vie divine dans l’Esprit. Mais il le "reconnaît", d’une manière confuse, sans doute pas complètement consciente. Cette voix par laquelle Dieu murmurait dans son cœur, voilà qu’il l’entend, pour de vrai. Saint Grégoire le Grand, plusieurs siècles après lui, écrivait qu’on "découvre le cœur de Dieu dans la Parole de Dieu." Parce que ce juif pieux connaissait intimement la Parole de Dieu, il était déjà entré dans le cœur de Dieu, et son propre cœur pouvait battre avec le cœur de Jésus à l’unisson après l’avoir reconnu. Rappelons-le alors que le pape François nous exhorte à approfondir la spiritualité du Sacré-Cœur : celui qui veut sonder les profondeurs du cœur de Jésus ne peut se dispenser d’étudier et d’intérioriser sa parole telle qu’elle est consignée dans l’Écriture Sainte et reçue dans la tradition de l’Église. Autrement sa dévotion sera vide et "sans intelligence" (Rm 10, 2).