Dans le vol de retour des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio en 2013, interrogé sur la sacoche noire qu’il portait en montant dans l’avion et qui avait intrigué les journalistes, le pape François avait répondu avec humour qu’elle ne contenait pas "la clé de la bombe atomique" mais "un livre sur sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, dont je suis dévot". La religieuse normande, que le pape appelle affectueusement “Teresita” - la petite Thérèse -, constitue son lien le plus intime avec les auteurs spirituels français. Il y a un an, le 15 octobre 2023, le pape argentin lui avait consacré une exhortation apostolique, avec un titre en français : C’est la confiance. Le Pape y met en avant "la lumière et l’amour extraordinaires" diffusés par cette religieuse du XIXe siècle, décédée à 24 ans en 1897 et proclamée docteur de l’Église par Jean Paul II 100 ans plus tard.