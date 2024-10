Une encyclique du pape sur "l’amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ" va être publiée le 24 octobre 2024, a confirmé le Bureau de presse du Saint-Siège ce lundi. Dilexit nos (“Il nous a aimés”) - Lettre encyclique sur l’amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ sera la quatrième encyclique de son pontificat, après Lumen Fidei (2013, rédigée en collaboration avec son prédécesseur Benoît XVI), Laudato si’ (2015) et Fratelli tutti (2020). Les encycliques - un terme d'origine grecque signifiant "circulaire" (ἐγκύκλιος / enkuklios)- , sont des lettres adressées par le pape à tous les évêques ou aux fidèles du monde entier. Elles constituent le plus haut degré de document pontifical.