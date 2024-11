À Crépon, l’énigmatique élévation de la croix

Le commanditaire est inconnu. Inconnu aussi, le nom du peintre qui a réalisé cette grande huile sur toile au tout début du XVIIIe siècle. Fait surprenant, il s’agit de la copie inversée d’un tableau du peintre Charles Le Brun, exécutée pour les appartements du roi à Versailles. Le tableau d’origine est de taille plus modeste et fait désormais partie des collections du musée du Louvre, déposé au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Troyes. A partir du tableau peint pour le roi, une gravure a été réalisée, servant de modèle au tableau normand, ce qui explique qu’il se présente "en miroir" par rapport à l’œuvre d’origine. En 2023, le tableau de l’église de Crépon a fait l’objet d’une restauration complète, rendue nécessaire par les salissures, des micro-organismes nocifs, des mastics, colles et vernis accumulés au fil des siècles. Étonnamment, si aucun nom d’artiste n’a été retrouvé sur la toile d’origine, la restauration réalisée il y a 170 ans, en 1853, est signée du peintre Lecerf. Les restaurateurs se sont même rendu compte qu’il avait entièrement repeint le tableau. Il a fallu supprimer ces repeints. Il ne reste donc plus de cette première restauration que la signature du restaurateur. La dernière intervention permet maintenant de se rapprocher au mieux de l’œuvre telle qu’elle a été conçue au départ, en dégageant tout ce qui avait été ajouté (le Christ apparaît imberbe, alors que le restaurateur du XIXe l’avait gratifié d’une barbe fournie).