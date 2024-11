Six versets bibliques pour apaiser la peur de la mort

En cette période de l'année, avec la commémoration des défunts le 2 novembre, les pensées se tournent naturellement vers la question de la vie et de la mort. Il est donc normal de ressentir une peur de la mort et de l'anxiété face à l'inconnu. Cependant, la Bible offre une source de réconfort et une paix profonde. En effet, la foi catholique enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transition : un passage vers la vie éternelle avec Dieu. Cet enseignement est réitéré tout au long de la Bible. Si vous lisez en particulier ces six passages bibliques, ils pourront vous aider à calmer vos craintes concernant la mort en vous rappelant l'espérance et la paix que l’on trouve dans le Christ, qui fait la promesse de la vie éternelle.