L’incroyable leçon de vie et de foi de Mariana

Pour cette Toussaint 2024, et en souvenir de leur anniversaire de mariage, Mariana a de nouveau partagé une vidéo de son mariage, l’accompagnant d’un joli texte plein de vie et d’espérance. "Notre mariage a été tout ce que nous avions prié et plus encore, il était parfait et si saint. Je suis à jamais reconnaissante pour le don d'avoir pu entrer dans ce beau sacrement avec toi. Être témoins de l'amour du Christ et rapprocher les autres de son cœur sacré est quelque chose que nous avons pu continuer à faire de part et d'autre du voile, ce qui est tout ce que nous avons toujours voulu faire. Donc oui, d'une certaine manière, nous avons accompli nos vœux, mais nous continuons aussi à les vivre magnifiquement".