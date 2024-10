Hedwige sublime la Toussaint avec ses costumes de saints

Et ça marche. "La cape de Saint Louis a du succès, le côté chevaleresque marche bien, sourit la couturière. Cette année, mon aîné de 16 ans a choisi d’être Templier. L’année dernière, il était habillé en saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une autre fois en Clovis. On est loin des Spiderman et autres Marvel qui leurrent les enfants." Dans les modèles pour filles, on trouve toutes les Madones qu’on veut : Notre-Dame de Lourdes, de Guadalupe, de Pontmain, de Fatima, etc. "Dans ses apparitions, la Vierge apparaît avec de jolies robes, note Hedwige. À travers ces différents modèles, la Vierge Marie est source d’inspiration pour les filles dans leur féminité."